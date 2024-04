“Sviluppo della Vallata Sant’Agata”, Cannizzaro a Cardeto: “vogliamo dare risposte al territorio” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Sviluppo della Vallata Sant’Agata: dal cuore della Città al centro dell’Aspromonte. Il futuro è nostro“, è il titolo dell’incontro che si sta tenendo a Cardeto durante il quale sono intervenuti, in particolare, il Sindaco di Cardeto, Daniela Arfuso, il Senatore Nicola Irto, il Deputato Francesco Cannizzaro, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. All’iniziativa partecipano diverse autorità ed istituzioni del territorio.

Cannizzaro: “vogliamo rivitalizzare Cardeto”

“Abbiamo l’obiettivo di rivitalizzare i borghi della Calabria. Lo abbiamo già fatto con Pentedattilo stanziando circa 2 milioni di euro e lo faremo qui a Cardeto con i fondi Fsc”. E’ quanto afferma il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Vogliamo dare risposte al territorio investendo sulla viabilità per avvicinare mare e montagna come già abbiamo fatto con la Gallico – Gambarie. Vogliamo puntare anche su San Roberto e Campo Calabro. Forza Italia è impegnata a dare risposte alle aree interne per dare una prospettiva di sviluppo“, conclude Cannizzaro.

