Campionato “piccole pesti Esordienti“, l’Asd Real Villa vola alla fase finale | FOTO e VIDEO

Dopo 8 mesi di intensa attività sportiva si è conclusa nel migliore dei modi la prima fase della stagione calcistica del campionato provinciale “piccole pesti Esordienti 2011/2012“ dell’Asd Real Villa, il cui bilancio generale non può che essere considerato positivo. Così, per il il terzo anno consecutivo la squadra esordienti dell’associazione sportiva di Villa San Giovanni ha vinto il proprio girone provinciale qualificandosi per la fase finale del torneo che ha visto ben 50 scuole calcio di tutto il territorio reggino sfidarsi in sei gironi. Un traguardo fortemente voluto e frutto di un lavoro pluriennale basato sull’impegno, la fiducia, la serietà e tanta passione, considerando che la società è nata proprio tre anni fa e, che oggi la pone tra le più importanti realtà calcistiche provinciali in tema di sport giovanile.

Un cammino impressionante, quello del Real Villa, ed una crescita costante, sia a livello sportivo che umano, ha consentito ai ragazzi neroverdi di non mettere mai in discussione la vittoria del girone rimanendo in vetta alla classifica dalla prima all’ultima giornata: i numeri non mentono: 9 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta di misura; secondo miglior attacco e seconda miglior difesa. Sono questi i risultati del grande lavoro compiuto da mister Rocco Caminiti e dal ds Tonino Pagano che, insieme a tutta la società, stanno portando avanti.

Ma la vera ciliegina sulla torta è rappresentata dallo spirito di squadra che si è creato dentro e fuori dal campo da tutti i ragazzi.

Il Real Villa, infatti, pone un accento importante sul rispetto delle regole e sull’educazione per i compagni e gli avversari. L’etica ed il rispetto sono considerate come delle porte che aprono il resto. Soddisfatto per i risultati raggiunti il mister Caminiti che si appresta a guidare, per la terza volta consecutiva, i suoi ragazzi alla fase finale del campionato Esordienti: “È un piccolo traguardo che i ragazzi hanno raggiunto ma, per ognuno di loro vi assicuro che vale tanto, eppure non li faremo fermare, anzi, cercheremo di alzare un po’ l’asticella in modo da farli divertire ancora, magari fino alla fine, o almeno ci proveremo. Ma ciò che mi preme sottolineare, è l’armonia che è nata tra i ragazzi: hanno creato un bel gruppo sano e unito e, per noi dirigenti, per la società e, credo anche per i genitori di questi nostri campioni, sia la vittoria più bella”.

Ecco i vincitori del gruppo C “piccole pesti Esordienti 2011/2012“ dell’Asd Real Villa: Bellantone Manuel, Bellè Domenico, Candido Pasquale, Cardillo Matteo, Cucinotta Francesco, Gioffrè Andrea, Iannò Federico, Leone Carlo, Lucisano Pietro, Mandica Antonio, Marino Nicolò, Martello Filippo, Marzano Aldo, Monti Cristian, Paone Tommaso, Pontillo Giuseppe, Presterà Antonino, Raffa Giuseppe, Richichi Carlo, Triglia Antonio, Viglianisi Matteo, Zito Vincenzo.

