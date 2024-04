Campagna di prevenzione incendi a Messina, interrogazione del consigliere Carbone

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Dario Carbone del gruppo “Fratelli d’Italia”, ha inoltrato una interrogazione urgente a risposta scritta all’Amministrazione Comunale con riferimento alla campagna di prevenzione incendi e cura del territorio suburbano, dei villaggi e delle aree rurali, volendo in particolare conoscere quali misure l’Amministrazione stia predisponendo in vista dell’imminente stagione estiva e dell’annoso problema degli incendi.

“A seguito di numerose sollecitazioni da parte dei cittadini delle zone periferiche ed interessate al fenomeno degli incendi” dichiara Carbone “ho chiesto all’Amministrazione Comunale di comunicare se è stata già emanata un’ordinanza per la pulizia dei fondi agricoli privati e la bruciatura dei relativi sfalci ed a quali Enti o Istituzioni è affidato il compito di verificare che la stessa venga rispettata e se esiste un report relativo ai controlli effettuati ed alle sanzioni comminate lo scorso anno”. “Ritengo fondamentale conoscere inoltre” continua Carbone “in che modo saranno coinvolte le associazioni volontarie di protezione civile poiché è cosa nota ma è importante sempre ribadire come questi preziosi cittadini possono costituire le sentinelle del territorio e debbano essere valorizzati e messi nelle condizioni di operare al meglio”. “Mi sono permesso inoltre di suggerire con spirito collaborativo e nell’esclusivo interesse della cittadinanza le seguenti attività utili alla campagna di prevenzione:

– inviare una nota a tutti i proprietari dei fondi delle zone collinari della città per sensibilizzarli al rispetto dell’ordinanza ricordando anche le relative sanzioni; programmare e coordinare sin da ora intervento congiunto con il Corpo Forestale, la Città Metropolitana e la MessinaServiziBeneComune per scerbatura della Strada San Michele-Portella; utilizzare e controllare il territorio con i droni come effettuato ormai in molti territori e nella vicina Regione Calabria; agevolare il conferimento di sfalci e potature nelle isole ecologiche consentendo l’accesso con furgoni in tutte le Isole ecologiche per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza”, conclude il Consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone.

