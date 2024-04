Calcio femminile: Jsl Women e SSD Unime pareggiano per 0-0

StrettoWeb

La JSL Women ha pareggiato 0-0 contro la SSD Unime nella 1ª giornata di ritorno della Poule Promozione del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Nel corso della partita, disputata sul sintetico del Comunale di Brolo, le neroverdi avuto numerose occasioni per sbloccare il punteggio, alcune particolarmente ghiotte, confermando una lodevole capacità di costruire gioco, ma, nel contempo, l’imprecisione nel finalizzarlo e, al triplice fischio, devono accontentarsi di un punto, così come all’andata.

Le parole dell’attaccante Ylenia Cicirello

“Ci siamo espresse nel migliore dei modi, facendo quasi tutto bene – ha dichiarato, al termine del match, l’attaccante Ylenia Cicirello – È mancato soltanto il gol. Dobbiamo essere più ciniche sottoporta e concretizzare ciò che produciamo”. Fanno eco le parole del tecnico Marco Palmeri: “Rimane l’amaro in bocca per l’epilogo della sfida. Le ragazze hanno fornito un’ottima prestazione e si meritano i complimenti, anche per la maturità dimostrata, dal primo all’ultimo minuto del recupero. Hanno creato tante azioni per segnare. Quando finisce così si capisce il bello di questo sport, che non dà mai nulla per scontato”.

Risultati e prossimo turno

Risultati: Marsala-Giovanile Rocca 1-1; JSL Women-SSD Unime 0-0; Siracusa-Cr Scicli 4-1. Classifica: Giovanile Rocca 16; Siracusa 13; JSL Women 8; Marsala 6; SSD Unime e Cr Scicli 3. Prossimo turno: Cr Scicli-Marsala; SSD Unime-Siracusa; Giovanile Rocca-JSL Women.

