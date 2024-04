Calcio, Eccellenza: impresa Messana, trasferta vincente a Paternò

StrettoWeb

Dopo la sosta la Messana si presenta a Paternò con tanta speranza ma una classifica ancora negativa. La squadra di mister Patti affronta la seconda forza del campionato con la consapevolezza che un risultato negativo annullerebbe quanto di buono fatto prima dell’interruzione per le festività pasquali.

La partita

Sul campo, però, accade quanto non previsto neanche nelle migliori prospettive. Il tempo di battere il calcio d’inizio e la Messana è già in vantaggio. Passaggio indietro di Godino, Genovese approfitta dell’errore ed impegna. Truppo che respinge, la palla arriva sui piedi di Cannavò che mette in rete con un tap-in. 3′ arriva subito la reazione del Paternò. il rossoblu Asero va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. 10′ si libera bene Giannaula e va al tiro, palla alta. 18′ calcio d’angolo battuto da Valenca , testa di Giannaula, ma Lima si salva.

Primo cambio per gli etnei, fuori Fratantonio dentro Micoli. Nel secondo tempo, il Paternò è sempre alla ricerca del pareggio che raggiunge all’ottavo minuto. Ancora un corner di Valenca, Micoli sfiora la palla che arriva sulla testa di Panarello, che insacca. 10′ ancora il Paternò con′ Asero per Micoli, tiro fuori. 11′ servizio di Valenca per Micoli, Lima salva ancora la sua porta. 11′ gli etnei sostituiscono Valenca con Greco. 14′ si rivede la Messana con Genovese che s’invola e scambia con Cannavò che mette la palla al centro, i difensori etnei Napoli e Panarello si ostacolano e permettono a Sowe di intervenire ed insaccare per il nuovo vantaggio dei messinesi.

15′ cambio nel Paternò, fuori Napoli dentro Messina. 15′ altro cambio per i messinesi, fuori Biondo dentro Barbera. 18′ altra occasione per il Paternò ma è ancora Lima a salvare il risultato. 19′ cambio nella Messana, dentro Bonasera per Gargiulo. 26′ nella Messana Patti si copre in difesa, fuori Misiti dentro Ficara. 34′ esce l’autore del gol Sowe ed entra Ginagò. 36′ ancora cambio nella Messana, fuori Cannavò dentro Rando. La partita stancamente va avanti senza grossi sussulti arrivando sino al triplice fischio di Zantedeschi che sancisce la vittoria della Messana.

Il tabellino

PATERNO’ – MESSANA 1-2

Marcatori: 1′ Cannavò, 53′ Panarello, 57′ Sowe.

PATERNO’: Truppo 5, Napoli 5 (69′ Messina 5), Godino 5, Floro Valenca 6 (66′ Greco 5.5), Panarello 5.5, Intzidis 5.5, Fratantonio 5 (46′ Micoli 5.5.), Viglianisi 6, Giannaula 5, Grasso 5, Asero 6.5. A disposizione: Romano, Sangarè, Virgillito, Lo Monaco, Catania. All.: Pino Truglio 5.5 (Raciti squalificato).

MESSANA: Lima 7, Farfaglià 6, Fragapane 6, Gargiulo 6 (64′ Bonasera 6), Misiti 6 (71′ Ficara 6), Soares 6.5, Biondo 6 (59′ Barbera 6), Corso 6, Cannavò 7 (81′ Rando s.v.), Genovese 6.5, Sowe 6.5 (79′ Ginagò s.v.). A disposizione: Sanneh, Viscuso, Ruso, Sposito. All.: Gabriele Patti 6.5.

ARBITRO: Paolo Zantedeschi di Verona 5.5. Assistenti: Fabio Marino 5 e Vincenzo Esposito 2 di Palermo.

Ammoniti: Godino e Micoli per il Paternò, Misiti e Corso per la Messana.

Angoli: 4-2

Recupero: 2′ – 7′.

