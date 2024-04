“Calabria Vynil Market”: la musica vintage suona a Catanzaro

StrettoWeb

A Catanzaro il 6 e 7 Aprile 2024 si apre il calendario del Calabria Vinyl Market. Espositori da tutta Italia incontreranno cultori di ogni età alla riscoperta del disco in vinile e non solo. Un fenomeno, quello degli appassionati del disco in vinile, che tocca da vicino anche la Calabria, dove si svolgono fiere mercato sparse su tutto il territorio, con l’appuntamento di Catanzaro a fare da apripista della nuova stagione.

“Catanzaro Vinyl Market”

L’evento aprirà di fatto il calendario primaverile degli eventi di settore in Calabria e al Sud. Sarà un nuovo entusiasmante weekend per tutti gli amanti di dischi e del mondo della musica. Quello dei vinili è un mondo che unisce davvero tutte le generazioni: dai cultori più avanti con l’età ai giovanissimi che stanno scoprendo una nuova passione.

Sono sempre più i ragazzi, nativi digitali, contagiati dalla vinylmania e catturati dal fascino della dimensione fisica della musica. Una vera e propria rivincita del disco che, dopo essere stato accantonato con l’avvento del digitale, sta riconquistando fette di mercato sempre più importanti.

La terza edizione del Catanzaro Vinyl Market

Dopo la prima edizione della fiera del disco a Maggio 2023 e la seconda edizione “Catanzaro Vinyl Market Xmas Edition” a Dicembre 2023, sabato 6 e domenica 7 Aprile torna l’appuntamento con la fiera mercato del vinile. Ingresso gratuito.

