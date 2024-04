Orrore in Calabria, rinvenuto il cadavere di un giovane

StrettoWeb

Orrore in Calabria in questa calda giornata di Pasquetta. Il cadavere di un giovane è stato trovato a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Il corpo senza vita era all’interno di un’auto parcheggiata a poca distanza dal mare. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, l’uomo potrebbe essere morto qualche giorno fa. Avviate le indagini per stabilire la causa del decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea. A scoprire il cadavere era stato in precedenza un ragazzino che si trovava nella zona con i familiari per la Pasquetta.

AGGIORNAMENTO

Secondo i primi accertamenti, il cadavere rinvenuto corrisponderebbe ad un giovane di circa 30 anni originario di Laino Borgo, un comune del Pollino. La prima pista che gli investigatori stanno battendo è quella della morte dovuta all’assunzione di sostanza stupefacenti. I Vigili del Fuoco, per recuperare il corpo, hanno infranto il vetro del finestrino della vettura che risultava chiusa dall’interno.

