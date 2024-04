Calabria, al KrimiSound 2024, ci sarà anche Mario Biondi | INFO

StrettoWeb

Si aggiunge anche Mario Biondi al cast degli ospiti che saliranno questa estate sul palco del KrimiSound, ai Mercati Saraceni di Cirò Marina (Kr). Salgono così a cinque gli appuntamenti previsti per la nuova edizione del KrimiSound, organizzato dall’Amministrazione comunale di Cirò Marina (Kr) e prodotto dalla Ticket Service Calabria: ai concerti di Francesco De Gregori (8 agosto), Fabrizio Moro (23 agosto), Umberto Tozzi (25 agosto) e Mahmood (24 agosto).

Dopo il successo del recente tour teatrale “Crooning – The Italian Tour”, che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha fatto tappa, nell’estate 2024 Mario Biondi si esibirà infatti in peculiari location dall’alto valore storico e culturale come i Mercati Saraceni di Cirò proponendo diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale.

Con lui sul palco la sua storica band, con alcune sorprese. Negli ultimi anni Mario Biondi ci ha emozionati con la sua calda voce dalle tonalità soul, riuscendo a ritagliarsi un’importante fetta di pubblico anche tra chi normalmente non ascolta jazz. Trascinata da hit come “This is what you are”, “No matter”, “Shine on” e la riuscita cover dei The Temptations “My girl”, la sua popolarità ha preso il volo.

E pensare che il successo del musicista è frutto del caso: nel 2004 pubblica il singolo “This is what you are” in Giappone ma grazie a Norman Jay, famoso deejay britannico, la traccia giunge in Europa e impazza anche nel vecchio continente. Dopo soli due anni esce il primo album “Handful of soul” che ottiene il Disco di Platino.

Figlio d’arte, il jazzista siciliano ha iniziato la sua carriera giovanissimo facendo da spalla a mostri sacri del calibro di Ray Charles. Grazie al suo straordinario talento, vanta al suo attivo anche una collaborazione con la Disney (curò i nuovi arrangiamenti per la colonna sonora degli Aristogatti) e con Blue Sky (doppiò Miguel nel film “Rio”).

