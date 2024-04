Calabria: la “Cicerata di Maida” in onore di San Francesco da Paola | VIDEO

StrettoWeb

La fede che i calabresi ripongono in San Francesco da Paola, patrono della nostra terra, è indissolubile. Così come lo sono le tradizioni che caratterizzano le celebrazioni del 2 aprile e che percorrono tutta la regione. A Maida, in provincia di Vibo Valentia, il Santo Patrono della Calabria ha fondato un convento nel nome dell’ordine dei Frati Minimi. Qui, dopo la processione in onore del Santo, si accendono i fuochi e si prepara la “cicerata”.

Una tradizione sacra che fonda le radici nella carità cristiana: come racconta il Parroco di Maida nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, nel convento si preparava infatti questa minestra di ceci da donare ai poveri. Per approfondire il significato della “cicerata maidese”, basta cliccare su play!

La cicerata di Maida in onore di San Francesco da Paola

