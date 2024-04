In Calabria arriva “Grease”: doppia tappa, le città in cui si terrà il musical | INFO

StrettoWeb

Parte oggi su Ticketone la vendita dei biglietti per le date di “Grease il Musical” in Calabria, confermate per il 23 e 24 novembre al Teatro Politeama Foglietti di Catanzaro e, a seguire, il 25 e 26 novembre al Teatro Francesco Cilea di Reggio. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia della Rancia, farà parte del ricco programma di Fatti di Musica 2024, la 38° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore diretta da Ruggero Pegna, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei live più belli e attesi dell’anno. A Grease, il riconoscimento sarà assegnato nella sezione riservata ai “Migliori Musical”.

Il tour e i protagonisti: tutte le info

Con più di 50.000 spettatori nei soli primi tre mesi del Tour 2024 partito dal Teatro Vaccaj di Tolentino, “casa” di Compagnia della Rancia, e una lunga collezione di “tutto esaurito”, Grease si conferma il musical più amato. Un’autentica greasemania che, partita da Broadway nel 1971, passando per il film cult con John Travolta e Olivia Newton John del 1978, ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo.

Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, che ha dato il via ad una vera musicalmania, è una festa travolgente che accende il pubblico di tutte le età. Negli anni si è trasformato in un vero fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale, sempre attuale ed amatissimo anche dai giovani che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. Dopo più di cinquant’anni dall’esordio, l’energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo, grazie alla storia d’amore tra Danny e Sandy e all’inconfondibile colonna sonora, con brani indimenticabili come Restiamo Insieme, Greased Lightnin e Sei perfetto per me, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo, a ritmo di rock’n’roll.

In scena, un affiatatissimo gruppo di 18 giovani e talentuosi performer che, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione, danno nuova luce a personaggi diventati icone generazionali: Sandy, dal volto angelico e la voce travolgente, Danny, irresistibile rubacuori, Pink Ladies, T-Birds, gli studenti della Rydell High School e un particolarissimo angelo rock. La coreografa Gillian Bruce ha costruito “sartorialmente” su di loro le coreografie, rendendole ancora più energiche ed esplosive. I nuovi costumi (oltre 80), un’esplosione di colori e tessuti cangianti, sono della costumista Chiara Donato. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione, si integrano perfettamente con la scenografia a firma di Gabriele Moreschi; il team creativo comprende anche Valerio Tiberi, che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati, in collaborazione con Francesco Vignati. Gli aspetti musicali sono curati da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti per la direzione musicale e gli arrangiamenti vocali, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e orchestrazioni.

Le parole dei registi

“Affrontiamo ogni edizione – sottolinea il regista Saverio Marconi – con lo stesso entusiasmo, per garantirne il successo in linea con il “marchio di fabbrica” di Rancia, fatto di qualità, talento, emozioni, coinvolgimento.”. “Ogni allestimento di Grease è l’occasione per introdurre nuove idee registiche, di concerto con tutto il team creativo e i performer in scena – prosegue il regista associato Mauro Simone – per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a suggestioni e spunti sempre nuovi e attuali”. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 e su grease.musical.it/tour e ruggeropegna.it, oltre alle varie pagine social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.