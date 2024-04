Calabria, 31 scuole ferme al palo. L’appello: “riaprire i cantieri e salvarle”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, rivolge un appello ai ministri dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, per “salvare le 1000 nuove scuole in costruzione in Italia (di cui 31 quelle in Calabria), i cui lavori sono fermi da oltre 3 anni, causa pandemia e per i ritardi e mancati, ingiustificati interventi del precedente esecutivo”, rivela. “Le importante opere sono bloccate perché non essendo state completate nei tempi previsti, i mutui (BEI) sono scaduti e perciò inutilizzabili. Per riaprire i cantieri è necessario riattivare questi mutui. Compito questo che spetta al MIUR e al MEF (che deve dare l’ok al decreto di rifinanziamento) che continuano a interloquire per la soluzione di questo problema, ma senza ancora arrivare ad un risultato concreto”, aggiunge.

Corbelli, che insieme alla Regione Calabria, porta avanti questa campagna da oltre 2 anni, chiede che “si faccia presto e si riaprano subito i cantieri per l’ultimazione delle importanti opere scolastiche”. Intanto continua l’interlocuzione tra i ministri Valditara e Giorgetti, come ha riferito e ribadito personalmente, di nuovo, pochi giorni fa, in Calabria, lo stesso Valditara alla vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, che con il Governatore Roberto Occhiuto e il dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione, ing. Francesco Tarsia, sono impegnati per la soluzione di questo problema che interessa le 31 scuole calabrese e le altre 1000 distribuite un tutto il territorio nazionale.

La battaglia di Corbelli con la Regione

“Sono oltre 2 anni, dal dicembre 2021, che Diritti Civili, dopo averla sollevata in Calabria e a livello nazionale, porta avanti questa campagna, insieme alla Regione Calabria, al presidente Occhiuto, alla vicepresidente Princi e all’ing. Tarsia. La questione sembrava finalmente risolta. Il decreto di rifinanziamento pareva infatti fosse pronto. A questo proposito lunedì 18 febbraio scorso si era svolto l’ennesimo incontro tra il MIUR e le Regioni. Il risultato però non è stato quello tanto atteso. Si è infatti, ancora una volta, rimandato per i mutui da riattivare a fine luglio di quest’anno. Questo nonostante fosse tutto già definito e pronto da tempo, avendo chiesto in questi mesi il Ministero dell’Istruzione e ottenuto da tutte le Regioni la documentazione necessaria (prodotta e ripetuta, dalle Regioni, sempre la stessa documentazione, per ben tre volte)”, continua Corbelli.

“Per questo l’ulteriore rinvio è stato, dalle Regioni, giudicato inspiegabile. E’ una storia che sta diventando sempre più assurda e incomprensibile. Sono oltre 2 anni, infatti, che non si riesce a risolvere questo problema nonostante le richieste di tutte le Regioni e, in alcuni casi, come ad esempio la Calabria, anche le forti e continue pressioni. Per questo oggi la questione nuove scuole deve essere subito risolta. Confido perciò, ora, con il nuovo appello a Valditara e Giorgetti, in un loro immediato intervento risolutivo, per consentire così subito la ripresa e l’ultimazione dei lavori di queste importanti, nuove, moderne e sicure strutture scolastiche, visto anche che in molti comuni si è costretti a ricorrere a edifici privati per via della scarsa sicurezza dei vecchi edifici , con un ulteriore aggravio per l’erario e con anche notevoli disagi e rischi per gli studenti e il personale scolastico, per la precarietà e pericolosità di certe situazioni”, conclude il leader del Movimento Diritti Civili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.