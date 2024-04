Calabria, 19 e 20 aprile la prima conferenza regionale del Pd: ci sarà anche Elly Schlein

StrettoWeb

“Costruire il progetto della Calabria del futuro“: è questo l’obiettivo della conferenza programmatica del Pd della Calabria in programma il 19 e 20 aprile a Soveria Mannelli (Catanzaro). A illustrare i temi che saranno al centro della due giorni di convention, alla quale è attesa anche la segretaria nazionale Elly Schlein, è stato oggi, in una conferenza stampa, il segretario regionale del Pd calabrese Nicola Irto, affiancato da altri dirigenti e rappresentanti istituzionali del partito: la conferenza programmatica del Pd calabrese, che sarà strutturata con tavoli tematici e vedrà il contributo anche di esponenti della società civile, si terrà al Lanificio Leo, ritenuto uno dei punti di eccellenza produttiva della regione.

Irto ha anzitutto ricordato come la conferenza programmatica “è il frutto del percorso di coinvolgimento di tutto il partito. Mi chiedevo: perche’ facciamo questa conferenza visto che le elezioni regionali non so o vicine? Ma la domanda e’: cos’e’ un partito, e’ un comitato elettorale- oppure dev’essere continuamente al lavoro e alzare l’asticella d’impegno, anche dell’opposizione? Io penso che un grande partito politico deve porsi un’ambizione più ampia, alzare l’asticella, porsi la domanda su come governare la regione e come dare una proposta complessiva alla Calabria”.

Irto ha parlato di “un esperimento, è la prima volta che si fa una conferenza programmatica in Calabria. Il risultato di questo appuntamento sara’ un documento di prospettiva del governo di questa regione, che significa che il Pd mette in campo, accanto all’opposizione, anche delle proposte, partendo dai tantissimi dati drammatici che offriremo ai tavoli. Il documento finale di sintesi dei tavoli – ha sostenuto il segretario del Pd Calabria – vuole essere il progetto della Calabria del futuro: e’ un elemento di innovazione politica in Calabria e anche l’alternativa giusta al populismo mediatico del presidente della Regione Occhiuto“.

Secondo Irto “il Pd calabrese vuole essere una comunità che decide le proprie sorti e che deve avere la capacità di darsi una programmazione. Io sono convinto che con tutte le difficoltà e le discussioni – noi siamo un partito plurale, ampio, grande – ci possiamo riuscire. La regione ha bisogno di uno shock, perchè così com’è non ha funzionato. La conferenza programmatica del 19 e 20 aprile – ha concluso il segretario del Pd Calabria – non è un punto di arrivo ma di partenza per la Calabria”.

