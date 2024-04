Un calabrese a guida dell’Anat, l’associazione arte e spettacolo

StrettoWeb

C’è anche un calabrese ai vertici dell’ANAT (Associazione nazionale agenti teatrali & spettacolo): si tratta di Benedetto Castriota, 51 anni, di Castrovillari, città in cui ha sede la sua agenzia “Sinfony & Sinfony”, nata nel 2000. L’Anat è l’associazione di categoria che riunisce impresari, manager, organizzatori di eventi ed, in generale, gli operatori del settore radio-televisivo e dello spettacolo.

Tutela gli interessi della categoria che rappresenta ed è promotrice presso le Istituzioni delle istanze e delle problematiche che emergono dal dialogo interno tra gli associati. Fra i consiglieri ANAT, da quest’anno, c’è anche Castriota, che, alle ultime elezioni della stessa associazione, è risultato il più votato in tutta Italia.

Una grande soddisfazione per lui, ma anche un riconoscimento al lavoro svolto in un ventennio in cui è stato capace di organizzare eventi di primo piano con grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Per Castriota un impegno che prosegue sia all’interno dell’organizzazione di rappresentanza degli agenti teatrali e dello spettacolo, sia nella direzione artistica delle diverse rassegne teatrali e culturali che cura da circa un ventennio.

