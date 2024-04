Buche, perdite idriche, disagi: la “tranquilla” domenica del centro reggino

StrettoWeb

Non è una novità. Buche e perdite idriche a Reggio Calabria sono all’ordine del giorno, in ogni dove. Le segnalazioni che giungono alla nostra redazione sono sempre numerose. L’ultima, di oggi, riguarda delle voragini con relative perdite d’acqua, in una zona centralissima della città.

Siamo in Via Trabocchetto, nel centro storico di Reggio Calabria, e oltre al fattore estetico, per quello che dovrebbe essere il biglietto da visita di una città, sono innumerevoli i disagi per i cittadini. Oltre, ovviamente alla pericolosità.

