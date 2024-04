StrettoWeb

Bruttissimo incidente a Palermo, in via Lanza di Scalea, nella zona del velodromo. Il sinistro ha coinvolto alcune persone: tre di queste sono rimaste ferite e due sono gravi, trasportate in codice rosso. Si tratta di due giovani di 32 e 28 anni, estratti dalle vetture.

La terza, una bimba, è stata portata al pronto soccorso. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari per i primi soccorso e la Polizia Municipale per i primi rilievi.

