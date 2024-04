Bovalino, “Ulisse on the road” sbarca al Teatro Gruppo Spontaneo

StrettoWeb

Continua con un appuntamento serale al Teatro Gruppo Spontaneo in viale Kennedy a Bovalino (RC) la serie di tappe dello spettacolo teatrale “Ulisse on the road”. Venerdì 5 marzo alle ore 21.15 ci attende una scrittura contemporanea che rielabora il mito narrato nell’Odissea da un testo di Katia Colica che vede l’originale e coinvolgente regia di Maria Milasi. In una messa in scena che rielabora il mito, i personaggi raccontano i loro destini già decisi, ma che sognano di rivoluzionare: Kristina Mravcova è Penelope, una donna in attesa ma che sogna un futuro differente; Maria Milasi è una Circe ribelle e stravagante; Andrea Puglisi interpreta il dio Poseidone con degli originali tratti taglienti e sarcastici, infine Americo Melchionda è un Ulisse riflessivo, enigmatico, tuttavia sorprendente. Il viaggio, anche intimo, è la linea narrativa che li accomuna. Ma lo spettacolo celebra tutte le vittime delle guerre rimarcando, su tutto, la storia di un uomo, partito per una guerra che non ha mai voluto. La vivace scelta registica di Milasi, quindi, senza soluzione di continuità dispone sul palco dramma e ironia tra gesti, parole e suoni atavici, ma sempre attuali.

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

