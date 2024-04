Bova Marina: successo per il musical “Una storia da raccontare…viaggio tra sogno e realtà”

StrettoWeb

Con le note della canzone su Don Bosco “Tutti nel tuo sogno” e con tanti applausi scroscianti, si conclude con un gran successo il musical “Una storia da raccontare…viaggio tra sogno e realtà” scritto e diretto da Leo Plutino in occasione del 125 anno di fondazione della casa salesiana di Bova Marina.

Variegato in ogni stile, lo spettacolo ha commosso nella prima parte dove ha descritto i punti salienti e cardini della vita dei Salesiani, esilarante il racconto dell’arrivo dei tre chierici nella cittadina jonica rivista in chiave comica che ha concluso il primo atto con il messaggio dell’amore dei bovesi per Don Bosco.

Nel secondo atto poi spazio ai giovani e ai protagonisti del cortile, scene quotidiane e fantasiose che dimostrano la bellezza di stare insieme in allegria in Oratorio culminate con i ragazzi a mani strette e al cielo a urlare “non si può amare senza rischiare“. Stupende e gioiose le Coreografie curate con attenzione e pazienza da Annalisa Vadalà, emozionanti le melodie dei canti Salesiani coordinate da Mariagrazia Nucera.

Sul palco sono andati gli attori: Gabriele Arconti, Tommaso Cuppari, Alessandra D’agui, Giuseppe Genova, Noelle Guglielmini, Saverio Orlando, Elisa Plutino, Francesca Plutino, Paolo Plutino, Andrea Romeo, Sabrina Serrano, Federica Squillace, Agnese Zaccuri Con la partecipazione di Paolo Pangallo.

Hanno cantato Alessia Cuppari, Daniele D’agui, Valentina Serrano.

Hanno danzato deliziosamente le piccole Aurora Alampi, Arianna Autelitano, Francesca Bruzzaniti, Rebecca Cuppari, Maria Giovanna Faenza, Domenica Foti, Sofia Manzione, Antonella Mesiani, Beatrice Neri, Matilde Papalia, Noemi Squillace, Aurora Stilo, Nicole Verduci, Silvana Violi. Organetto e tamburello Luigi Comella e Giovanni Tringali.

Scenografia curata da Giuseppe Autelitano, Tito Anghelone e Demetrio Cartisano.

L’audio e luci da Alessandro Mafrica, Davide Saladino, Andrea Colarieti, Alessio Orlando.

Collaboratrici di palco Sofia Iaria e Carmela Modaffari coordinate dell’aiuto regia Rosaria Gambino.

Un grazie per la canzone “suli e mari” a Gigi Miseferi e Nino Stillitano e per le poesie a Rocco Criseo e Toto Briguglio.

Si spengono le luci, le emozioni restano i dovuti ringraziamenti del regista a Don Michele sostenitore del progetto, e al direttore della casa don Pasquale Rondinelli, e all’ispettore dei Salesiani Don Gianpaolo Roma che commosso conclude dicendo “Leo il musical è bellissimo, da regista ti sei dimenticato di scrivere la parte più bella, ma non la sapevi, a realizzarla saranno tutti questi bambini, ragazzi e giovani che nel tempo altri scriveranno“. Adesso questo spettacolo girerà mettendo a disposizione della città metropolitana e oltre, il messaggio di don Bosco che nonostante i 125 anni rimane attuale.

