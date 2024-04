Boschi a Taormina: “De Luca è populista. Io, Renzi e Musolino lo abbiamo denunciato”. Cateno: “ci vedremo in tribunale””

StrettoWeb

Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva, ieri era a Taormina per un evento. “Il sindaco De Luca? E’ già stato querelato da me e dalla collega Dafne Musolino. Credo che anche il senatore Renzi procederà, almeno così ha detto, per le vie legali perché veramente grave oltre che falso quello che ha detto Cateno De Luca. Capisco che l’ex primo cittadino di Messina sia abituato a fare campagna elettorale soltanto attaccando gli altri o con gesti spettacolari, ci ricordiamo le sue foto seminudo all’Ars. Per noi il modo di fare politica è un altro, quello lo lasciamo ai populisti come De Luca”.

De Luca: “ci vedremo in Tribunale, ancora Musolino ci deve dei soldi”

Cateno De Luca, nella tradizionale diretta social, si scaglia contro Maria Elena Boschi: “non sapevo fosse a Taormina, altrimenti avrei fatto gli onori di casa. Un contro è lo scontro politico, un altro è la questione istituzionale. Mi denuncia insieme a Renzi e Musolino? Non so il motivo ma va bene ci vedremo in Tribunale. Dafne ci deve dare dei soldi visto che aveva sottoscritto un documento, chiderò di unire i procedimenti. Noi andiamo per la nostra strada”, conclude De Luca.

