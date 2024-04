Borghi più belli d’Italia: Tropea conquista tutti a Irsina | FOTO

StrettoWeb

Costruire reti per migliorare la reputazione e promuovere oltre i confini regionali la destinazione esperienziale di Tropea. Continua ad essere, questo, l’impegno dell’Amministrazione Comunale che nei giorni scorsi è stata protagonista della 24esima Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, ospitata nell’ultimo week end ad Irsina, in provincia di Matera, a Palazzo San Francesco.

Il Sindaco Giovanni Macrì esprime soddisfazione per l’accoglienza e per le parole di apprezzamento destinate dai soci all’esperienza Tropea, riconosciuta come modello di destagionalizzazione dell’offerta turistica, sempre più attrattiva per un target internazionale. A rappresentare la Città di Tropea all’evento nazionale è stato il Presidente del Consiglio Francesco Monteleone che vi ha partecipato insieme a 200 tra sindaci e amministratori da tutta Italia.

Tra gli altri interventi si sono registrati quelli del Presidente Fiorello Primi che ha fatto un resoconto delle attività dello scorso anno e illustrato quali saranno quelle che accompagneranno il 2024 in corso; dell’Ambasciatore dei Borghi Osvaldo Bevilacqua; del direttore generale Umberto Forte che ha relazionato sull’attività di promozione svolta dell’Associazione sottolineando gli interessanti risultanti ottenuti sui social; del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del Sindaco di Irsina Nicola Massimo Morea e del presidente della Basilicata Antonio Nicoletti.

Tra le novità annunciate vi è l’istituzione della tessera Amici dei Borghi che darà diritto ad accedere alle convenzioni attivate dall’Associazione. Si è parlato anche di comunità energetiche con la relazione degli architetti Maria Assunta Vitelli e Mauro Guerra. Il prossimo appuntamento sarà a settembre in Calabria. Oriolo e Rocca Imperiale ospiteranno il Festival Nazionale del Borghi più Belli d’Italia 2024.

