Bonus lavoro e revisione Ispef e Ires, ok del Cdm ai nuovi decreti

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che riforma le Politiche di coesione. Approvato anche il decreto legislativo per la revisione del regime Irpef e Ires. Alla vigilia del CdM, il premier Meloni aveva preannunciato l’arrivo di una misura per erogare a gennaio 2025, un’indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con unico figlio a carico.

