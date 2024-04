Bocale Calcio, bel traguardo: è la 2ª squadra di Eccellenza più seguita su Instagram in Italia

StrettoWeb

“Con grande orgoglio leggiamo la classifica stilata da cross football marketing relativa alle squadre più seguite su Instagram. Il Bocale Calcio Admo occupa la seconda posizione nella Top30 delle società dell’Eccellenza italiana, dietro solo ad una gloriosa squadra come l’ A.S. Bisceglie Calcio 1913″. Così in una nota lo stesso Bocale annuncia il bel traguardo social.

“Un lavoro maturato di anno in anno – si legge ancora – quello che la comunicazione del Bocale Calcio Admo porta avanti, senza fermarsi mai. Il team composto dal direttore della comunicazione Domenico Geria, da anni legato ai nostri colori, l’innesto di questo anno, la giornalista Giorgia Rieto, il videomaker Bruno Taverna e il nostro Nicola Santucci, storico fotografo, è riuscito a raggiungere un piccolo (ma per noi veramente importante e immenso) traguardo”.

“Il Bocale Calcio Admo, nel garantire più servizi possibili ai propri sostenitori, sparsi in ogni angolo del globo, punta sempre a migliorarsi, affidandosi alla professionalità ed alla competenza degli esperti del settore. Ringraziamo tutti coloro che giorno dopo giorno continuano a seguirci e sostenerci”, si chiude la nota.

