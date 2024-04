Blu Sky Cabaret, 48ª Rassegna Teatrale: Compagnia “Extra Oram” di Straorino fenomenale | FOTO

StrettoWeb

Sabato 6 aprile, nella prima commedia primaverile della 48ª stagione teatrale organizzata dal Blu Sky cabaret, presso il teatro San Bruno, la Compagnia Extra Oram ha portato in scena un testo scritto da Gioacchino Faranna e adattato da Francesco Camera e da Nicola Marra, dal titolo “C’è mi si mori”. In un clima molto più caldo e primaverile, i ragazzi di Francesco Camera, vincitori del 1° premio “Il Teatro di Mimmo ed Angela”, assieme ai ragazzi di Giuseppe De Gregorio, presidente del Blu Sky cabaret (organizzatori della rassegna), sono riusciti ancora una volta a riempire il teatro San Bruno con un pubblico delle migliori occasioni che hanno trascorso due ore in allegria e serenità.

Teatro San Bruno perfezionato ancora una volta nel suo essere, migliorando l’impianto audio e luci e rendendo ancor più bello questo luogo di cultura e di aggregazione. Lo spettacolo preparato dalla sapiente regia di Francesco Camera, per tutti Cicciu Ruggia, odorava di vernacolo, quello vero, crudo, sano e reale che riesce a mettere tutti a proprio agio dando la sensazione di essere semplice ed allo stesso tempo importante. L’interpretazione brillante di tutti e dodici gli attori della Compagnia è stata particolarmente apprezzata da tutto il pubblico presente.

La trama

Santo Diotisalvi, interpretato magistralmente da Ciccio Camera, e suo figlio Lazzaro, portato in scena da Nicola Marra, sono i protagonisti di questa esilarante storia. I due gestiscono una scalcinata agenzia di pompe funebri cercando in tutti i modi di fare soldi e di accaparrarsi della parte migliore di eredità del defunto suocero a scapito del cognato Totò Parlapiano messo in scena da Giovanni Vadalà bancario sposato con Immacolata interpretata da Domenica Toscano. Tra scene esilaranti ricche di comicità e di ilarità e diversi equivoci i due atti della commedia scorrono in maniera veloce e colgono il gradimento del tantissimo pubblico il quale ha risposto con continui e sonori applausi oltre a lunghissime risate.

Una menzione particolare ad Irene Camera per la spigliatezza e la brillantezza con la quale la giovane artista reggina ha interpretato Dolores; visti i genitori era quasi scontata la sua bravura sul palco. Complimenti anche a Giusy Iannì per la bipolarità con la quale ha svolto il ruolo di Croce e Delizia.

I ringraziamenti

Il Blu Sky cabaret è grato a tutta la compagnia teatrale Extra Oram “per la fantastica professionalità dimostrata in questi giorni ed è fiera del legame di stima ed amicizia reciproca che si è creato in questi anni”. Il Blu Sky cabaret “ringrazia sempre la famiglia Raffa per la costante presenza in teatro e per il legame di stima ed amicizia che li unisce e Monsignor Angelo Casile grazie al quale tutto questo si sta continuando a realizzare”.

La rassegna continua: info

La rassegna continuerà giorno 20 Aprile 2024 alle ore 20.00, sempre al Teatro San Bruno con lo spettacolo di Santo Palumbo, comico di Zelig, felicissimo di esibirsi all’interno della rassegna organizzata dal Blu Sky cabaret che seguiva fin quando era ancora un ragazzino. Vi aspettiamo numerosi. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.