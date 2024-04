Basilicata, Donato Sperduto: “alla politica servono umiltà e concretezza”

StrettoWeb

È uno dei nomi di punta di una delle due liste c.d. del Presidente. Parla di artigianato e di umiltà come leve di sviluppo. Si tratta di Donato Sperduto, sindaco di San Fele di giorno e panettiere alla notte. È candidato al consiglio regionale della Basilicata nella lista: “Orgoglio lucano”, a sostegno del Presidente Vito Bardi.

“Ho da sempre colitivato i valori della politica come servizio verso il territorio, da me considerato un serbatoio di opportunità e di sfide verso il cambiamento”, dichiara Donato Sperduto. “In un’epoca e in una stagione politica caratterizzate dalla frequenza della coniugazione del verbo conquistare e della sua forma al passivo: essere conquistati, penso che compito della Politica sia quello di conquistare la stima e la fiducia degli elettori nell’umiltà e nella concretezza del quotidiano”, afferma il politico lucano.

