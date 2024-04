Barcellona Pozzo di Gotto, disposta la chiusura al transito lungo la strada provinciale 76

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, su segnalazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane e a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico di Palazzo dei Leoni, ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 76 di Spinesante di Aia Scarpaci (via Battifoglia), in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 7, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La viabilità alternativa è costituita da:

– direzione da monte verso mare, passaggio attraverso la strada adiacente il rilevato ferroviario e, successivamente, transito lungo la strada provinciale 75 per arrivare sulla strada provinciale 75/a di Spinesante;

– direzione da mare verso monte: percorso inverso a quello su indicato

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale a cura del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

