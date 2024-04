Barca incagliata a Cannitello: da due anni relitto abbandonato a se stesso | VIDEO

StrettoWeb

Sono trascorsi quasi due anni da quando da un’imbarcazione in difficoltà al largo di Villa San Giovanni sono state tratte in salvo tre persone. Era il 21 aprile del 2022 quando una squadra dei Vigili del fuoco ed un’unità della capitaneria di Porto erano intervenuti per mettere in salvo l’equipaggio di una barca a vela che, a causa del mare grosso e del forte vento, si era incagliata sugli scogli.

Le tre persone, di nazionalità belga, ne erano usciti indenni sebbene provati dalla disavventura. L’imbarcazione, invece, è ancora lì: incagliata nei pressi del porticciolo di Cannitello, come si può vedere dal video girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Cosa si aspetta a rimuovere questo relitto?

