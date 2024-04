Bagnara, grande successo per la Partita della Solidarietà: “ha vinto la speranza”

StrettoWeb

“La XIII edizione della Partita della Solidarietà svoltasi a Bagnara ha regalato tanto entusiasmo. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che ha vinto la gioventù solidale! Infatti numerosissimi sono stati i giovani presenti, piccoli e grandi che hanno riscaldato con i loro cori una atmosfera di gioia e di condivisione vera. Sono molto orgogliosa e felice nel vedere la partecipazione di tanta bella e sana gioventù. Tutto molto lontano dagli agonismi ostici e violenti, piuttosto invece è stato un evento sportivo dove tutti abbiamo vinto. Abbiamo vinto nel credere a questo tipo di iniziativa , abbiamo vinto con la partecipazione di tutti, come una unica e grande squadra che remava nella stessa direzione, verso la solidarietà”. Così in una nota Silvana Ruggiero, Presidente A.GE.S.S. ODV, si dice contenta dell’evento.

“Una squadra composta dai ragazzi-spettatori, da chi ha giocato, dei Dirigenti scolastici che hanno permesso la partecipazione dei ragazzi, degli insegnanti che li hanno accompagnati e di quelli che hanno organizzato il trasporto. Ed ancora: il Corpo della Polizia Municipale con in testa la Comandante Dott.ssa Lopes, il Comitato di Bagnara della CRI, l’ Amministrazione comunale che ha messo a disposizione i pulmini. Insomma, una grande squadra fatta di uomini e donne che hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita dell’iniziativa solidale. Sono davvero molto emozionata per tutta questa grande e bella umanità, in questi tempi dove l’umanità sembra aver smarrito il suo significato trasformandolo in prevaricazione. La XIII Edizione della Partita della Solidarietà voglio ricordarla con la convinzione che c’è ancora speranza per sentirsi esseri umani più che averi umani”, si chiude la nota.

