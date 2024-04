Autonomia, Tajani: “dibattito importante, credo voto più in là”

StrettoWeb

“L’Autonomia non deve essere una riforma a vantaggio di uno e a svantaggio dell’altro. E pensiamo debba favorire tutti, da Bolzano a Pantelleria. Vigileremo per questo. Anche se ritengo che il voto sarà più in là”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, alla conferenza stampa per la presentazione dell’accordo con Svp.

Se si allungheranno i tempi? “Importante che sia spazio per un dibattito approfondito – ha precisato – . In Forza Italia non ci sono malumori. Chiediamo un’Autonomia differenziata che non sia a danno di una parte rispetto all’altra”.

