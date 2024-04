“Autismo: sfide e criticità nel ciclo di vita”, il seminario Unical per capire lo spettro

StrettoWeb

Il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria è promotore di un nuovo importante seminario dal titolo “Autismo: sfide e criticità nel ciclo di vita”. L’iniziativa avrà luogo il 10 aprile alle ore 14:30 all’University Club. Organizzato dalla Prof.ssa Angela Costabile, Docente di Psicologia, prevede la presenza delle seguenti personalità:

• Roberto Guarasci – Direttore del Dipartimento Culture, Educazione e

Società (DiCES)

• Antonella Valenti – Delegata del Rettore per l’inclusione degli

studenti con disabilità o con DSA – Università della Calabria

• Caterina Iannazzo – Direttrice Unità Operativa Complessa di

Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza A.S.P. Cosenza

L’introduzione è invece affidata a Francesco Craig – Associato di Psicologia Clinica – Università della Calabria – DiCES; a moderare sarà Flaviana Tenuta – Ricercatrice di Psicologia dello Sviluppo – Università della Calabria – DiCES

Gli interventi previsti:

• Lucio Cottini – L’autismo: una condizione permanente, ma in divenire. Percorsi inclusivi quando l’età avanza – Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale – Università di Urbino

• Antonio Cerasa – Applicazione ed Efficacia di Interventi Tecnologici per la Comunicazione Sociale – Neuroscienziato IRIB-CNR Messina

• Laura Isgrò – La Transizione all’età adulta: prospettive e servizi –

Psichiatra Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Referente del centro

autismo adulti di Chiaromonte

Seguirà quindi la discussione su “Quali bisogni delle famiglie?” a cura di Angela Costabile Delegata del Rettore per l’Orientamento in Ingresso e per il Counseling Psicologico Università della Calabria. Concluderà i lavori Filippo Muratori – Ordinario di Neuropsichiatria infantile Università di Pisa e Direttore Stella Maris Mediterraneo Onlus.

