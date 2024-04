Atam Reggio Calabria: “E-volution – L’evoluzione della specie bus”

StrettoWeb

Il 22 aprile è una giornata speciale: la Giornata Mondiale della Terra! È il momento perfetto per riflettere sull’importanza dell’ecologia, del riciclo e della mobilità sostenibile. E cosa c’è di meglio che celebrare questa occasione con un evento emozionante? Atam è lieta di invitarvi all’Evento “E-volution – L’evoluzione della specie bus“, che si terrà lunedì mattina a Piazza Castello, Reggio Calabria, a partire dalle ore 8:45. Sarà occasione per la presentazione ufficiale dei primi 3 nuovi bus elettrici nel nostro parco mezzi, segnando così una svolta ecologica nel settore dei trasporti.

Alle ore 10:00 presentazione Ufficiale

Ma non è tutto! Questa giornata sarà una vera festa, con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali, delle autorità. Ci saranno giochi, animazione e sorprese per tutti!

Attività educative e divertenti per tutti, come il

– Circuito di Educazione Stradale tenuto dal Comando di polizia municipale di Reggio Calabria

– Laboratorio di Riciclo e Atelier Creativo curato dall’associazione @PlasticFree Reggio

– Racconti in Valigia: letture con Kamishibai ed albi illustrati a cura di Patrizia Flecchia

– E non dimentichiamoci del viaggio alla scoperta del Pedibus, organizzato proprio da Atam.

Inoltre le attività saranno allietate dalla presenza dell‘Elefantino Mascotte de Lelefante Animazione. Promuoviamo la sostenibilità ed un futuro migliore per la città e per il nostro pianeta. In calce all’articolo il programma dell’evento.

Programma Giornata Mondiale Bus elettrici

