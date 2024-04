Arriva il Reggio Calabria Comics! Previsti migliaia di visitatori: quando e dove si terrà | INFO

StrettoWeb

Il Reggio Calabria Comics è il Festival del Fumetto e della Cultura Pop che si svolgerà nella città Metropolitana di Reggio Calabria organizzato dalla GEO REGHIUM APS, Associazione di Promozione Sociale che ha come obiettivo principale l’Aggregazione Sociale e il dialogo interculturale come scambio di vedute aperto e rispettoso fondato sulla comprensione reciproca fra individui e gruppi che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi differenti.

La prima edizione, si svolgerà il 27, 28 e 29 Settembre 2024 con una previsione di oltre 15 mila visitatori complessivi nei tre giorni. É un evento dedicato alla celebrazione della pop culture come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e associativo. Ad ospitarla sarà il Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro, una Fortezza Umbertina del 1880 da circa quindici mila metri quadri che è

stato suddiviso in 5 suggestive aree tematiche adatte a tutti i target, in particolar modo famiglie e ragazzi dai 16 ai 50 anni.

Data l’esperienza maturata nel campo organizzativo dallo staff promotore, è stato possibile fin dalla prima edizione coinvolgere istituzioni nazionali come partner e ospiti di caratura che renderanno questo evento sin da subito uno dei più attesi negli anni a venire.

La città Metropolitana si trasformerà nel polo Calabrese della cultura pop.

