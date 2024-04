Argentini in Calabria: una giovane coppia insegue il sogno italiano | VIDEO

StrettoWeb

Non solo identità e legame con il territorio: Fiumefreddo Bruzio apre le porte a tutti, come testimonia questa giovane coppia di argentini alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. L’entusiasmo è palpabile: Fiumefreddo Bruzio li ha incantati ed è proprio nel comune cosentino che hanno richiesto la cittadinanza italiana per trasferirsi nel Bel Paese e cominciare a lavorare. Giunti in Calabria grazie al suggerimento di un’altra famiglia argentina a loro vicina, che li sta ora ospitando proprio a Fiumefreddo, i due non vedono l’ora di cominciare questo nuovo capitolo della loro vita tutto italiano!

Argentini in Calabria: l'intervista ad una giovane coppia

