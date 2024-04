Antonucci salva il Cosenza, Micai evita il dramma: 2-2 rossoblu in casa della Feralpisalò

StrettoWeb

Serviva la vittoria e ovviamente il risultato non muove la classifica, però, per come si era messa la partita, un pari è sicuramente meglio di una sconfitta. Il Cosenza evita il dramma a Piacenza, in casa della Feralpisalò, grazie al rientro di Tutino, al primo gol di Antonucci e alle due super parate di Micai nel finale. 2-2 in Emilia: la graduatoria resta preoccupante, da premiare però c’è la reazione, anche se forse solo quella, al netto della grande fatica nel costruire e un nervosismo diffuso.

La partita

Al netto di quello che si potrebbe pensare, e cioè una gara tesa tra due squadre che si giocano punti pesantissimi, il primo tempo è bello e vivace. Le compagini se la giocano, non hanno paura di scoprirsi e così il gol arriva: palla in mezzo, La Mantia sovrasta Gyamfi e fa 1-0. Poi però ci si ricorda che il Cosenza fa fatica da quando manca Tutino. E così Tutino rientra titolare e fa subito centro, per il pari: mezza rovesciata per il bomber, che segna un gol straordinario in acrobazia. Si va all’intervallo sull’1-1.

La ripresa si apre subito con un episodio chiave: Gyamfi, disastroso questo pomeriggio, ne combina un’altra, tenendo il braccio largo su un tiro dell’avversario. L’arbitro non se ne accorge, serve il Var per farglielo notare: è rigore. La Mantia si presenta dal dischetto con un tiraccio, che Micai respinge, ma sulla ribattuta c’è Letizia, il quale mette dentro. Tutto fermo. Ghersini fischia e fa ribattere. Grandi proteste rossoblu perché a detta loro Letizia era già in area prima del tiro, ma l’infrazione la commette Micai, troppo avanti rispetto alla linea. Tiro da ribattere e questa volta La Mantia – vera e propria bestia nera del Cosenza, a cui ha rifilato la terza doppietta in carriera – fa centro. 2-1 lombardo, il Cosenza sprofonda nel dramma.

L’ultima parte di gara è ai limiti del tragico: la squadra di Viali è sfiduciata, demoralizzata e fa fatica anche soltanto a mettere in fila due passaggi. La Fersalpisalò si chiude bene e non lascia spazi agli avanti rossoblu, costretti ad alzare il pallone, quasi sempre in maniera imprecisa. Servono forze fresche e qualche episodio: arrivano da Antonucci, che dopo qualche minuto dal suo ingresso trova una bella giocata, servito da Marras; stop in corsa e piattone di prima. E’ il primo gol col Cosenza per Antonucci, che l’ultima volta aveva fatto centro sempre a Piacenza e sempre contro la Feralpi.

Il finale, per forza di cose, si infiamma: Viali inserisce Canotto e Forte, ma l’occasione clamorosa ce l’hanno i locali, che sprecano con Tonetto, il quale si fa neutralizzare da Micai a due metri dalla porta. I minuti di recupero sono 6, ma il Cosenza rischia ancora: al 93′ è Compagnon a provarci, ma Micai si supera ancora con un’altra super parata.

Risultati Serie B, 32ª giornata

Brescia-Pisa 3-1

Feralpisalò-Cosenza 2-2

Spezia-Lecco 1-1

Sudtirol-Parma 0-0

Ternana-Modena 0-0

Classifica Serie B

Parma 66 Cremonese 59 Como 58 Venezia 57 Catanzaro 52 Palermo 49 Brescia 45 Sampdoria 43 Pisa 40 Reggiana 40 Cittadella 39 Sudtirol 39 Modena 39 Bari 35 Cosenza 35 Spezia 35 Ternana 33 Ascoli 31 Feralpisalò 31 Lecco 23

