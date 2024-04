Ancora un’intimidazione nel cosentino: incendiata l’auto dell’ex sindaco di Amantea

StrettoWeb

La Calabria ha appena ricevuto il triste primato di regione con più casi di intimidazioni agli amministratori e, per essere sicuri che questo titolo non ci venga tolto, ecco che arriva nell’immediato un nuovo atto intimidatorio. E’ quanto accaduto ad Amantea ieri sera, in provincia di Cosenza: l’auto dell’ex sindaco Monica Sabatino ha preso improvvisamente fuoco. La vettura, al momento dell’incendio, si trovava di fronte al Palazzetto dello Sport della cittadina dove la Sabatino si trovava per una manifestazione sportiva.

Secondo i primi accertamenti, ignoti si sono avvicinati alla Fiat Freemont e hanno dato fuoco alle ruote ma, prima che le fiamme arrivassero al serbatoio, i passanti si sono accorti della vicenda e sono intervenuti spegnendo il principio d’incendio. L’ex sindaco si è quindi recata in Caserma e ha sporto denuncia contro ignoti.

