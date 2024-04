L’Amaro reggino Rupes, eletto il migliore del 2024, si presenta al Vinitaly

StrettoWeb

Rupes con tutte le sue prestigiose bottiglie continua a crescere intercettando sempre più i gusti di un pubblico esigente e raffinato. È da poco arrivato il prestigioso riconoscimento di Spirito Autoctono con la propria Guida agli Spiriti Italiani, edita dal Touring Club ha decretato i prodotti meritevoli del massimo riconoscimento: l’Ampolla d’Oro.

I risultati di questo certosino processo di selezione basato su qualità, ingredienti autoctoni e attenzione alla territorialità. Nazionale Amaro Deciso ha ricevuto la prestigiosa Ampolla d’Oro.

Questa versione di Rupes rievoca la dimensione medievale, quella in cui le botaniche all’interno dei monasteri, grazie al sapere tramandato nei secoli, si trasformavano per alchimia in rimedi, infondendo pace ai sensi ed al corpo di chi li consumava; Nazionale Amaro Deciso è un “amarissimo” e vuole fare ingresso nei momenti degustativi di chi non disdegna i sapori strong, carichi, netti. Al palato è forte, deciso e secco. Le erbe amare si legano ai 38 gradi alcolici offrendo un’esperienza sensoriale tra le botaniche più digestive ed estreme del panorama floreale.

Dal 14 al 17 aprile tutti gli appassionati, gli addetti ai lavori nel mondo della mixology, possono degustare tutte le prestigiose bottiglie premium di Amaro Rupes, di Grappa Hiberna e Gin Principum presso il Padiglione 12 Stand 39 della Regione Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.