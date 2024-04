Alumni Architettura: le storie dei laureati di eccellenza della Mediterranea

StrettoWeb

Il 18 aprile alle ore 15.30 in aula A3 ad Architettura nella Cittadella della Mediterranea parte il ciclo di seminari che ospitano gli ex laureati e le ex laureate della Scuola di Architettura della Mediterranea, che entrano a far parte dell’Albo Alumni Architettura. La scuola di Architettura lancia Alumni, perché diventi nel futuro prossimo della Mediterranea uno spazio generativo di esperienze e di confronto e anche un’associazione degli ex studenti sempre accanto agli studenti in corso.

La prima storia è raccontata dall’Arch. Giacomo Sicuro di GAS Studio (Milano), a maggio e giugno seguiranno le storie di Giamila Quattrone, Valentina Grasso, Alessandro Perri.

La Coordinatrice del Corso di Laurea Prof.ssa Consuelo Nava e la Delegata all’Orientamento dArTe, Prof.ssa Antonella Sarlo, che hanno progettato e promosso l’iniziativa insieme agli studenti riferiscono così: “Alumni, è l’iniziativa del corso di Laurea in Architettura, che riconosce le storie di eccellenza di ex-laureati e ex-laureate in Architettura della Mediterranea di Reggio Calabria e li invita a raccontare agli studenti e ai docenti, in un seminario promosso dal Corso di Laurea, dalla commissione Orientamento, dalle rappresentanze e dalle associazioni studentesche MUSA e ICARO, il percorso di vita, formativo e professionale affrontato negli anni successivi alla formazione universitaria.

Un modo per tracciare le esperienze e i profili di coloro che hanno frequentato la nostra Scuola di Architettura e si impegnano ogni giorno a testimoniare la bellezza, il significato, l’importanza dell’essere architetto e architetta in un mondo sempre contemporaneo, sempre futuro. Alumni è la nostra storia che cresce ogni giorno, in molte parti del mondo, partiti dalle nostre aule”.

I seminari per l’a.a.2023-24 si chiuderanno a ottobre 2024; per l’a.a.2024-25 si avvierà il nuovo ciclo a novembre 2024.

Al Ciclo di Seminari sono invitati tutti i docenti, i ricercatori e gli studenti di Architettura, della Mediterranea, gli studenti degli Istituti Superiori e coloro che in città e non solo possono essere interessati a ritrovare il futuro possibile, da un passato di storia importante.

