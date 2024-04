All’istituto Antonello da Messina al via “Responsibility in Education”

StrettoWeb

Anche a Messina ha preso il via “Responsibility in Education”, il programma di Fondazione Birra Moretti dedicato agli studenti maggiorenni delle classi 5^ delle scuole alberghiere per stimolare comportamenti consapevoli e positivi sul consumo responsabile di bevande alcoliche. Il progetto, condiviso e patrocinato dal Comune di Messina, ha visto protagonisti lo scorso 12 aprile, gli studenti dell’I.I.S. Antonello che hanno partecipato al primo step del corso di formazione, con il supporto dei docenti e dell’Associazione Sommellerie Professionale Italiana, in qualità di partner.

“Un progetto sociale, educativo e pedagocico che abbiamo condiviso come Amministrazione comunale – commenta il sindaco di Messina Federico Basile – poichè siamo sempre pronti a seguire con particolare attenzione e supportare iniziative rivolte alla popolazione scolatica. In particolare questa iniziativa rappresenta per i giovani una preziosa opportunità formativa in un’epoca in cui la prevenzione e l’educazione al bere consapevole sono fondamentali, e simili progetti sono indispensabili per informare ed educare i ragazzi delle scuole alberghiere per renderli futuri professionisti”.

“Rendere i nostri studenti professionisti del fuori casa è una mission importante – aggiunge l’assessore alle Attività produttive e ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro – sulla quale questa Amministrazione lavora già da tempo per promuovere parallelamente non soltanto la cultura del bere moderato e consapevole, ma un insieme di fattori per rendere i nostri studenti protagonisti nella loro città, al fine di creare quelle motivazioni e curiosità per essere futuri portatori del brand Messina attraverso percorsi condivisi e di collaborazione. Ci auguriamo che questa iniziativa possa fare da apripista a tanti altri momenti di formazione a Messina.”.

“Un progetto avviato nel 2022 che ci sta dando grandi soddisfazioni – spiega Paolo Merlin, Direttore della Fondazione Birra Moretti -. Ad oggi Responsibility in Education ha coinvolto 26 Istituti Alberghieri tra Lombardia, Puglia, Lazio e ora Sicilia per un totale progressivo di oltre 3.000 studenti maggiorenni. Solo nell’ultimo anno scolastico abbiamo triplicato il numero degli istituti partecipanti. Un risultato che dimostra la rilevanza e il valore dell’educazione per il futuro del settore e ci dà la spinta per continuare a lavorare sul territorio, con l’obiettivo di arrivare in tutte le scuole italiane, anche grazie alla collaborazione avviata lo scorso anno con Futurely, piattaforma di orientamento e career coaching digitale che permette agli studenti di acquisire ore nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento”.

Il progetto intende coinvolgere gli studenti maggiorenni per renderli – professionisti del fuori casa – figure centrali nei luoghi della socialità per l’educazione al gusto – nonchè promotori di una cultura del bere moderato e consapevole secondo la cultura gastronomica italiana. Tema centrale del confronto in aula è il consumo responsabile e moderato, cui segue un percorso online sulla piattaforma web di Fondazione Birra Moretti, dove si accede ai contenuti affrontati in aula e a quelli relativi alla cultura birraria e ad altri di carattere formativo.

Su Futurely, piattaforma digitale gameficata e career coaching digitale con 20.000 studenti all’attivo che hanno beneficiato dei suoi servizi, gli studenti maggiorenni iscritti avranno la possibilità di accedere anche al corso di “Responsibility in Education”, a prescindere dal loro istituto di provenienza. Chiunque sia registrato alla piattaforma potrà usufruire di una video lezione dedicata al consumo moderato. Al termine del percorso di orientamento, ogni studente otterrà un massimo di 20 ore PCTO, che saranno utili per gli esami di maturità e contribuiranno al voto finale. Gli istituti che vorranno aderire al corso di Fondazione Birra Moretti, registrandosi al seguente link: Responsibility in education – Fondazione Birra Moretti

Fondazione Birra Moretti mira a migliorare la conoscenza della birra in Italia, attraverso la diffusione della cultura della birra a tavola, lavorando sui fattori che generano un impatto positivo sulla vita culturale, economica e sociale del nostro Paese. Il consumo responsabile è un elemento cardine della missione della Fondazione Birra Moretti che si concretizza nella volontà di: accrescere la cultura della birra in Italia; diffondere la cultura della birra a tavola, coerentemente con lo stile alimentare italiano; favorire la promozione di un consumo di birra responsabile e moderato; incentivare l’occupazione nel settore birrario, nella filiera e nell’indotto; posizionare la birra in un contesto positivo legato alla convivialità e socialità.

