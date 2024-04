Allerta Meteo: freddo, maltempo e neve! E’ tornato l’inverno, ed è allarme per domani

StrettoWeb

E’ tornato l’inverno in Calabria e Sicilia, basti pensare che Cosenza questa mattina s’è svegliata con appena +10°C sotto la pioggia mentre a Messina e Reggio Calabria piove in pieno giorno con appena +14°C come se fossimo a fine gennaio. Le nubi che avanzano dal mar Tirreno sono per ora limitate ai settori più esposti a Nord/Ovest, così sulle zone joniche abbiamo ampie schiarite e temperature più elevate con +21°C a Catania e +23°C a Siracusa, ma il fronte freddo sfonderà ulteriormente nelle prossime ore tanto che domani – venerdì 19 aprile – sarà il giorno più freddo e perturbato di tutta la settimana.

Il maltempo si intensificherà sin dalle prime ore del mattino su tutto il territorio di Calabria e Sicilia. Avremo forti temporali con intensi nubifragi sul versante tirrenico, ma stavolta il maltempo sconfinerà anche sulla jonica. La neve cadrà copiosa su tutti i rilievi, scendendo nei momenti più freddi addirittura fino ai 1.200/1.300 metri di altitudine. Sarà molto abbondante in Sila.

Nella serata di venerdì il maltempo si concentrerà nello Stretto di Messina, con forti venti di maestrale, grandine e pioggia battente. La temperature scenderà sotto i +10°C, proprio come in pieno inverno. Migliorerà nel weekend, momentaneamente, ma le temperature rimarranno decisamente fresche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.