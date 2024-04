Alleanza Gioiese spariglia le carte: “la vittoria è alla nostra portata”

StrettoWeb

“Il nostro progetto risulta il più credibile, non perché singolarmente siamo più credibili degli altri, ma perché abbiamo intrapreso un percorso chiaro e che nei paesi limitrofi ha funzionato. Lo svecchiamento della classe dirigente, a favore di forze fresche e dinamiche ha rappresentato il punto di svolta e la fortuna di tanti Comuni. Si è chiusa la stagione in cui per amministrare la città bastava alzare la voce, adesso si amministra accedendo ai bandi, trovando soluzioni per razionalizzare la spesa pubblica, e soprattutto avendo a disposizione le competenze giuste per ogni settore“.

E’ quanto si legge in una nota stampa del gruppo Alleanza Gioiese, con Rosario Schiavone candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“Usciamo da un dissesto ma siamo comunque soggetti ad un piano di riequilibrio finanziario, e non può essere il singolo a fare la differenza, ma la squadra. Crediamo che su questo abbiamo tanto da dire e da mostrare ad una cittadinanza abbastanza matura da capire che oggi più che mai il voto è l’unica arma che può avere per cambiare qualcosa, la città non può permettersi altri salti nel vuoto, perché questa volta sarà così profondo che difficilmente ci rialzeremo nel breve periodo“, prosegue la nota.

“Andremo Quartiere per Quartiere a spiegheremo ai cittadini il nostro progetto, e soprattutto spiegheremo come il nostro progetto sia ispirato da quei comuni limitrofi che agendo nello stesso senso hanno costruito una città florida e vivibile, mentre noi ci siamo ridotti a fanalino di coda della Piana. Dobbiamo ridare a Gioia Tauro la dignità che merita, siamo la prima città della Piana, non dobbiamo e non possiamo essere secondi a nessuno, ci vuole solo il coraggio di cambiare“, concludono i candidati del gruppo Alleanza Gioiese.

