Al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa va in scena “I Mezzalira – Panni spor chi fritti in casa”

Nuovo appuntamento con la stagione “Si alzi il sipario” del Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva (Messina), che ha la direzione artistica di Cettina Sciacca. Domenica 21 aprile alle 18.30 andrà in scena “I Mezzalira – Panni spor chi fritti in casa” (Produzione Teatro degli Incamminati) di Agnese Fallongo e con la regia di Raffaele Latagliata.

Protagonisti Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti, che interpretano questo spettacolo che nasce da un gioco linguistico con una fusione tra il celebre detto popolare “i pannisporchi si lavano in casa” e il concetto della “frittura” come simbolico spartiacque del binomio più antico della storia: quello tra servo e padrone, tra chi produce l’olio e chi lo possiede, tra chi può friggere tutti i giorni e chi non può friggere mai.

Se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere celate le questioni familiari all’interno dellemura domestiche lontano da occhi indiscreti, è altrettanto vero che quelle mura non sempre bastano acontenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira, protagonista del racconto che, proprio come l’olio delle olive che raccoglie, scivola in una spirale di infausti accadimenti che la indurranno, inevitabilmente, a scende re a patti col mondo esterno. Una storia tragicomica che si inserisce nel genere della commedia all’italiana con cui si fondono elementi del giallo.

Lo spettatore si troverà ad assistere con partecipazione alla storia di una famiglia attraverso circa tre decenni e tre generazioni, seguendone le vicissitudini, provandone le amarezze e i dolori e gustandone le gioie e le risate, potendo poi ritrovare, in un personaggio, in un gesto o in un atteggiamento, parte della propria storia familiare.

Uno spettacolo in cui è la storia a muovere gli attori e non viceversa. La bravura del regista avvolge gli spettatori e li porta, letteralmente, in un altro mondo, li prende per il bavero all’inizio dello spettacolo e li lascia andare solo alla fine, senza chiedere il permesso.

Biglietti prezzo intero:18,00 euro

Biglietti under: 15,00 euro

