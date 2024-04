Aggressione nel carcere di Rossano: calci e pugni contro un agente

StrettoWeb

Il carcere di Rossano è teatro di una nuova aggressione ai danni di un agente penitenziario: ieri mattina, martedì 23 aprile, un detenuto con evidenti problemi psichiatrici si è scagliato contro una guardia sferrando calci e pugni. Una violenza inaudita, tanto che l’agente è stato trasferito in ospedale per le ferite riportate, non solo fisiche ma soprattutto psicologiche: la vittima, infatti, è stata già aggredita con le stesse modalità.

A denunciare l’accaduto è il Sappe: “da quanto ci è stato riferito – scrivono in una nota Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto e Francesco Ciccone, segretario regionale – il collega era profondamente scosso, per la violenza dell’aggressione e perché si tratta del secondo episodio che subisce con le stesse modalità. Ormai non ci sono più commenti, per descrivere la situazione del carcere di Rossano“.

