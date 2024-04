La reggina Agata Scopelliti e il successo della musica calabrese a Firenze e Roma

StrettoWeb

Un gradito ritorno a Firenze del “Sonu a Ballu dell’Aspromonte meridionale”, a cura di Agata Scopelliti, all’interno del percorso laboratoriale ‘Tradizione e Gesto’, laboratorio multidisciplinare di teatro, danza, coreografia, espressione corporea e danze popolari, diretto dell’attrice, danzatrice/performer Manuela Rorro.

Ancora una volta le tradizioni coreutiche del nostro territorio sconfinano per arrivare nella splendida cornice del Renny Club che ospita Tradizione e gesto e che domenica 14 aprile ha visto come protagonisti Agata Scopelliti e il workshop di “Sonu a Ballu della Vallata del Sant’Agata” approdando il giorno seguente a Roma presso la Scuola Popolare delle Arti ‘Violeta Parra’ per l’incontro di approfondimento mensile attivo ormai da 10 anni.

“Ci sono in programma altri appuntamenti? Sì, un ritorno a Firenze il 19 maggio che segue alla data bolognese del 18 maggio in occasione della rassegna di musica e danze tradizionali del sud Italia ‘Ossessuoni’. Questa volta non sarò da sola – commenta Agata- ma sarò affiancata dai suonatori e musicisti Piero Crucitti e Domenico Corapi che porteranno la musica dal vivo agli stage che si terranno nel pomeriggio per poi farci danzare, la sera, al concerto a ballo e naturalmente continuano gli appuntamenti settimanali presso l’associazione Incontriamoci Sempre a Reggio Calabria all’interno del laboratorio di danze tradizionali del centro sud Italia”, conclude.

