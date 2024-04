Addio ad Annalaura La Grotteria, magistrato di Cosenza

StrettoWeb

Non ce l’ha fatta Annalaura La Grotteria magistrato 56enne di Cosenza deceduta oggi dopo una lunga malattia. Il magistrato del foro bruzio si è spenta questa mattina all’ospedale Annunzia di Cosenza dove era stata ricoverata. Annalaura era uno stimato pezzo della magistratura, da oltre 15 anni in servizio al Tribunale cosentino. Un ounto di riferimento per tutti coloro i quali hanno fatto un passaggio dal banco della pubblica difesa a quello della pubblica accusa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.