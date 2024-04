Acr Messina, lutto per mister Modica: è morta la suocera

StrettoWeb

“Il presidente Pietro Sciotto e l’Acr Messina in tutte le sue componenti si stringono intorno alla famiglia di mister Modica per la scomparsa della suocera, rivolgendo le più sentite condoglianze. Un abbraccio forte in particolare alla signora Margherita Lanza, moglie di mister Modica”.

Così in una nota il club peloritano si stringe al dolore del suo allenatore, nell’annunciare la morte della suocera di mister Modica. Anche da parte della redazione di StrettoWeb le condoglianze nei confronti del tecnico.

