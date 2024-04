Accreditamento Standard Provider, il Gom di Reggio Calabria tra gli enti che potranno erogare corsi ECM

StrettoWeb

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ricevuto dalla Regione l’Accreditamento Standard-Provider quale Ente Formativo per l’erogazione di Educazione Continua in Medicina (ECM). Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4236 del 27 marzo 2024, infatti, a seguito della verifica dei requisiti effettuata in luglio e prendendo atto del parere favorevole della Commissione Regionale per la Formazione Continua relativo all’istanza del G.O.M., ha decretato l’Accreditamento Standard dello stesso con numero identificativo ID22.

Si tratta di un traguardo estremamente importante, che è allo stesso tempo un punto di inizio, per un’Azienda che intende investire energie e risorse nella Formazione del personale, poiché è solo attraverso lo sviluppo delle competenze che è possibile offrire servizi sempre più efficaci e guardare al futuro.

Perché è importante essere un Provider ECM?

Un Provider propone il Piano Formativo Aziendale (PFA), la cui verifica viene effettuata da una Commissione Scientifica interna all’Azienda. Organizza gli eventi formativi e predispone i corsi.

Cosa fa un Provider ECM?

Garantisce la partecipazione degli operatori alle attività formative controllando la presenza in aula e fornisce schede di valutazione finalizzate all’apprendimento;

Mediante questionari anonimi verifica il livello di gradimento dei partecipanti;

Certifica la partecipazione dell’operatore all’evento ed i relativi crediti ECM;

Al termine di ogni corso, comunica all’Ente accreditante (Agenas) i crediti attribuiti a tutti i partecipanti tramite l’utilizzo di una traccia elettronica che contiene in sintesi tutti i dati relativi all’evento.

