A Reggio Calabria “The Distinguished Gentleman’s Ride”

Domenica 19 Maggio 2024 in oltre 100 Nazioni e 900 città del mondo partiranno i Gentlemen Riders per rilanciare il messaggio di solidarietà ed etica, stando in sella ad una moto, a supporto della ricerca e la prevenzione del tumore alla prostata e la salute mentale degli uomini, portata avanti dall’organizzazione mondiale Movember.

Per questo anno il “The Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR) di Reggio Calabria sarà presentato in conferenza stampa sabato 20 Aprile 2024, presso l’Aula Spinelli del G.O.M. di Reggio Calabria, durante la quale l’Official Host del DGR Fabio BENSAJA parlerà dell’importanza degli obiettivi dei Gentlemen assieme a chi, più di tutti, si trova giornalmente in prima linea per raggiungerli: Edoardo SGRO’, Direttore dell’UOC di Urologia abilitata al Trapianto del GOM, ed Alessandro PETRONIO, Psicologo Gentleman Rider.

L’obiettivo è evidenziare l’importanza del controllo periodico alla prostata ed il supporto mentale degli uomini in difficoltà; due cause che, troppo spesso sottovalutate, provocano circa 1milione di uomini morti ogni anno.

Il DGR di Reggio Calabria, come sempre, non richiede alcun genere di fondi pubblici ma solo tanto sforzo nel realizzare la manifestazione da parte dei volontari Gentlemen e Gentlewomen che si adoperano personalmente ed anche attraverso le proprie attività ed organizzazioni per la divulgazione del loro messaggio.

L’evento motociclistico di beneficenza più grande al mondo, che accoglie appassionati delle due ruote che non necessitano obbligatoriamente di essere iscritti ad un MotoClub, per il terzo anno anche a Reggio Calabria, dopo il primo anno con destinazione Scilla ed il secondo con destinazione Bagnara Calabra, si rimodellerà ancora per offrire una nuova esperienza ai partecipanti ed una nuova occasione per stare insieme e godere delle bellezze del territorio.

Nuova destinazione: Melito Porto Salvo.

All’incontro saranno anche presenti i rappresentanti del Lido Stella Marina, Dario e Pietro CAPONERA, che ospiterà la partenza; il Sindaco Salvatore ORLANDO del Comune di Melito Porto Salvo ed il Vicesindaco Daniela DEMETRIO, che vede nella sua Piazza della Chiesa di Maria SS di Porto Salvo la sede dell’arrivo del Ride di questo anno; la Coldiretti, con il Direttore Pietro SIRIANNI ed il Vicedirettore Nino MAESANO, che organizzerà a Melito un benvenuto ai partecipanti che esalterà le ricchezze del territorio reggino; la Presidente della Proloco di Melito PS, Lucrezia ROMEO; tutti i volontari Gentlemen; Simona LANZONI Presidente della sezione di Reggio Calabria degli Amici della Terra; ed i Presidenti di tutti i motoclub che condividono i valori del Ride partendo da Saverio GATTO, Motoclub SGCustom, che per primo ha creduto tre anni fa nella bontà dell’iniziativa di Fabio BENSAJA, Francesco FRANCO BASILE ROGNETTA che con il MotoClub Reggio Calabria assisterà la marcia in sicurezza dei partecipanti, ed i tanti MotoClub del territorio che hanno già condiviso e stanno collaborando con passione alla riuscita dell’iniziativa: Giuseppe BORGIESE del MotoClub Bikers Gerace Natale BUONSANTI del MotoClub Ducati, Antonio CAMPOLO del MotoClub Polizia di Stato, Vincenzo CARIDI del Vespa Club di Reggio Calabria, Diego CATALANO del MotoClub Ruote Selvagge, Carlo CREA del MotoClub Vigili del Fuoco, Vincenzo CREA del MotoClub Moto Guzzi, Giorgio ERASO del MotoClub San Giorgio Bikers, Luigi FERRARO del MotoClub Shark’s Kalavria, Domenico PALUMBO del MotoClub Over Limits, Franco PRATTICO’ del Vespa Club di Villa San Giovanni, Marco QUATTRONE del Vespa Club di Motta San Giovanni, Vincenzo ROMEO del MotoClub Reggio Bikers, Salvatore SAINATO del MotoClub SCALI RACING, Alessandro TRAVIA referente locale Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia, Giuseppe TRINGALI del MotoClub Aquile del Sud.

Di fatto il DGR di Reggio Calabria è ormai diventato un evento cittadino voluto dai cittadini, non solo amanti delle due ruote, per una buona causa, anche utile a potere mostrare ai Gentlemen forestieri arrivati appositamente in città un territorio del quale esserne orgogliosi.

Non resta che preparare l’abito migliore e salire in sella (iscrizione obbligatoria e gratuita, donazione volontaria): www.gentlemansride.com

