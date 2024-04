A Reggio Calabria si parla di Turismo Ferroviario e Mobilità Dolce

StrettoWeb

Il prossimo venerdì 3 maggio, in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, la Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria ha organizzato il Workshop su “Turismo Ferroviario e Mobilità Dolce in Calabria. Best practice e proposte di sviluppo” .

Il workshop, che si terrà a partire dalle ore 15.00 nella Sala Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, è incentrato sulla tematica del turismo ferroviario e le ferrovie turistiche sarà un importante momento per favorire la messa in rete tra Istituzioni, Enti ed operatori del turismo al fine di sviluppare proposte per rafforzare progetti esistenti e nuove idee legate alle mobilità dolce e alternativa, incrementare l’offerta turistica offrendo la possibilità al turista di vivere in maniera ancora più immersiva le peculiarità e le unicità del patrimonio culturale e naturalistico del territorio metropolitano.

Considerato che, così come accade in ogni ambito di intervento, in special modo nel settore del turismo, per individuare ed attuare politiche di sviluppo efficaci, è evidentemente necessario favorire il confronto dal quale emergano spunti, idee, diviene indispensabile promuovere tale tipologia di eventi, in collaborazione con associazioni ed operatori e stakeholder, quali momenti utili anche per sviluppare un piano turistico e di marketing metropolitano ancora più efficace.

L’evento si colloca nell’ambito del progetto “Viaggia in treno scopri la Calabria”, che l’Associazione Ferrovie in Calabria promuove in collaborazione con la Divisione Business di Trenitalia Calabria e patrocinio di Fondazione FS, e già patrocinato anche dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, programma di eventi in treno regionale rivolto ai turisti ed agli studenti che ha già toccato molte località del territorio regionale e metropolitano.

All’evento prenderanno parte, per la Città Metropolitana, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Consigliere delegato al Turismo, nonché sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. I lavori saranno moderati dal giornalista Franco Laratta ed aperti da Anna Donati, Portavoce di A.Mo.Do. Alleanza Mobilità Dolce, e Alberto Sgarbi, Presidente della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali. Il workshop, articolato in due sessioni, proporrà un focus su “Percorsi turistici in treno, un viaggio tra storia e innovazione” e successivamente “Riscoprire il territorio attraverso la Mobilità Dolce“.

