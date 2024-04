“A Reggio Calabria, per questa maggioranza, l’unico amore è lo stipendio”

StrettoWeb

“L’inconsistenza amministrativa e l’assoluta mancanza di visione politica si traducono in prove di forza inutili e prive di qualsivoglia elemento di razionalità nei confronti dei cittadini. Dopo l’aumento del servizio mensa durante l’anno scolastico, arriva adesso l’aumento delle tariffe del parcheggio nel centro Città, senza che lo stesso sia supportato da un piano strategico e da un progetto di gestione della viabilità del Centro storico e da un giustificato miglioramento dei servizi. A nulla sono servite le recenti e negative esperienze, Dehors e Gazebo per citarne alcune“. Così, in una nota, Valerio Nucera, Responsabile al turismo coordinamento città RC Fratelli d’Italia.

“Un’amministrazione attenta e capace avrebbe fatto tesoro ed imparato dai propri errori, evitando di perseverare negli stessi ed arrecare ulteriori disagi ai cittadini. L’autoreferenzialità e l’arroganza di questa maggioranza ha nei fatti interrotto un dialogo costruttivo e un eventuale coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che riguardano tutti – prosegue la nota –. Invitiamo il Sindaco a un’immediata retromarcia sugli atti amministrativi che sanciscono gli aumenti in questione e ancor prima, di prendere iniziative lesive nei confronti dei cittadini sarebbe buona prassi amministrativa avviare una concertazione con cittadini, parti sociali, associazioni di categoria“.

“L’amore verso la propria città e la sua gente è l’unico stimolo, l’unico collante, l’unico faro in grado di illuminare l’iter amministrativo di una maggioranza che ha a cuore il bene comune e gli interessi dei propri concittadini. A Reggio Calabria, per questa maggioranza, l’unico amore, l’unico stimolo, l’unico collante è lo stipendio.

A breve, inizierà la bella stagione che in una città a vocazione turistica, dovrebbe essere motivo di crescita e sviluppo. Utilizziamo il condizionale poiché le iniziative di supporto all’accoglienza ed alla permanenza dei turisti nel territorio latitano. Dopo il rilancio dell’aeroporto con l’aumento dei vettori da e per Reggio Calabria, riteniamo fondamentali e opportune tali iniziative amministrative, poiché l’unico volano di crescita per la nostra città non può e non deve essere condannato a morte dall’ inadeguatezza di questa classe dirigente. Reggio Calabria non può aspettare“, conclude la nota.

