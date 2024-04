StrettoWeb

“A Reggio Calabria la presentazione del Bando Onore al Merito, un’opportunità per i giovani del nostro territorio”, è quanto dichiara la dott. ssa Marilisa Panuccio promotrice dell’ iniziativa Giorno 18 Aprile alle ore 10:00 si terrà presso Palazzo San Giorgio – sala dei lampadari” l’evento di presentazione del Bando di Concorso “Onore al Merito” promosso dall’Associazione “Assorienta” e dalla Nissolino Corsi, giunto alla sua VI edizione che prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli dai 17 ai 26 anni non compiuti con 659 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa.

L’evento organizzato dalla Dott.ssa Maria Luisa Panuccio, responsabile Nissolino Corsi Reggio Calabria e dal consigliere comunale Avv. Mario Cardia che , ormai da anni, in considerazione dei successi ottenuti e della validità del percorso, ne segue le attività. I progetti valorizzano l’educazione alla convivenza civile e alla legalità, attraverso percorsi di orientamento alle carriere in divisa ed hanno lo scopo di rappresentare una frontiera educativa per i giovani del nostro territorio. All’evento parteciperanno numerose autorità del mondo giudiziario e dell’istruzione.

