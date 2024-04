A Palermo la seconda edizione del Forum della Polizia Locale: Baby gang, street bullying e sicurezza dei minori sul web

StrettoWeb

L’11 e 12 aprile si svolgerà a Palermo, presso il Saracen Sands

Hotel & Congress Centre, la seconda edizione del Forum Regionale della Polizia Locale organizzato dal Gruppo Maggioli. Un evento formativo per aggiornare e formare gli operatori della Polizia Locale in una due giorni di appuntamenti arricchiti da una mostra di prodotti e nuove tecnologie al servizio della Polizia Locale.

Il Forum siciliano si inserisce all’interno della serie di convegni dedicati alla Polizia Locale organizzati in tutta Italia dal Gruppo Maggioli a corollario dell’evento nazionale annuale “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” che si rivolge alle Amministrazioni Locali e alle forze di Polizia, con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto concreta su tematiche di interesse formativo e di confronto su diversi

comuni, interamente dedicato agli operatori della sicurezza che hanno sempre più rilevanza nelle complesse tematiche sociali.

Le due giornate – alle quali parteciperanno diverse autorità nazionali e regionali – affronteranno, all’interno di panel qualificati, diverse tematiche: dal Codice della Strada alla gestione dei rifiuti, dai Beni culturali alle attività turistico ricettive, con un focus speciale dedicato alla criminalità minorile, baby gang e sicurezza dei minori sul web che

vedrà la partecipazione di Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

La prima giornata – giovedì 11 aprile – si aprirà con i saluti istituzionali di Roberto Lagalla, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo e Marco Intravaia, Componente della I° Commissione ARS. A seguire, Angelo Colucciello, Comandante della Polizia Municipale di Palermo, parlerà delle novità relative alla riforma del Codice della Strada

con Giuseppe Napolitano, Dirigente Roma Capitale. Si proseguirà con l’incontro su “La disciplina assicurativa dei veicoli in area privata”, mentre Giuseppe Capuano, Comandante Polizia Locale di Sant’Antonio Abate, parlerà della rendicontazione dell’utilizzo dei proventi violazioni al Codice della Strada. La prima giornata si

concluderà con il Criminologo Ugo Terracciano, Presidente di Criminologia AICS, nell’incontro sulla riforma del titolo del Codice Penale dedicato ai Beni culturali, e a seguire “La gestione dei rifiuti del cantiere edile” con Osvaldo Busi, Già Comandante Polizia Municipale.

Venerdì 12 aprile Emiliano Bezzon, Direttore della rivista “La Polizia Locale”, aprirà la seconda giornata introducendo l’incontro presieduto da Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, dedicato ad un approfondimento sulle problematiche relative alla criminalità minorile, le baby gang e la sicurezza dei minori in ambito digitale, con un focus sul fenomeno dello “street bullying” e il Decreto Caivano. Inoltre interverranno Aldo Poponcini, Comandante Polizia Locale di Arezzo; Carmine Mosca, Dirigente Polizia Postale Sicilia Occidentale – Polizia di Stato; Francesca Miragliotta e Francesca Ammirata, Assistenti

Sociali c/o U.S.S.M. Palermo. L’incontro sulle novità di settore delle attività turistico ricettive con Marcello Lo Cascio, Già funzionario Polizia Municipale di Palermo a.r. concluderà questa edizione del Forum.

“Una seconda edizione a Palermo che si prospetta ricca di contenuti, in linea con l’impegno di creare e condividere valore sul territorio, promuovendo sia approfondimenti di carattere normativo che tematiche molto attuali come quelle relative al contrasto della criminalità minorile, il fenomeno dilagante delle baby gang e

la sicurezza dei minori sul web. – commenta Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero – L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni, rafforzare le competenze e promuovere una cultura della sicurezza che possa essere di

beneficio sia per gli operatori stessi che per le comunità che essi servono, dalle Città Metropolitane ai centri più piccoli, dal sud al nord Italia, coinvolgendo l’intero territorio nazionale. Maggioli si conferma partner del settore a 360° con soluzioni, contenuti e tecnologie innovative che si integrano alla forte volontà di creare momenti di

condivisione e confronto per Polizia Locale e Istituzioni. ”

Il Forum, la cui partecipazione è gratuita, è un modello di buona pratica che sta registrando un notevole successo in relazione all’estrema concretezza degli argomenti trattati, poiché di ampio interesse operativo per la polizia locale e le forze di polizia in genere. Un’occasione di confronto che coinvolge figure professionali diverse,

ponendosi come contenitore unico non solo in grado di consolidare e ampliare le competenze ma di aprire dibattiti intorno a territori con esigenze e situazioni diverse.

Evento gratuito, previa iscrizione: https://www.convegnipolizia.it/palermo/iscrizione/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.