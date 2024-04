A Messina il convegno “Edilizia 5.0 – Tra Innovazione e Sostenibilità”

StrettoWeb

“Edilizia 5.0 – Tra Innovazione e Sostenibilità. Dalla scuola al mondo del lavoro: scenari e opportunità della rivoluzione energetica” è il titolo del convegno tenutosi oggi, giovedì 4 aprile nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Giacomo Minutoli”, cui ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Currò. Ai lavori, moderati dal docente del Minutoli Francesco Pellico, hanno partecipato in qualità di relatori esperti del settore con l’obiettivo di mettere in risalto l’importanza dell’istruzione per permettere ai giovani di restare al passo con i tempi, considerando gli scenari e le opportunità che derivanti dalla rivoluzione energetica.

L’assessore Currò nel suo intervento ha portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile ed ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle realtà scolastiche cittadine in quanto strumento essenziale di crescita democratica confermando altresì l’impegno “a proseguire progetti di collaborazione già intrapresi con la Scuola messinese – ha detto Currò – per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio, necessari per proiettare gli studenti verso il mondo del lavoro”.

Sono intervenuti tra gli altri, Antonio Puliafito docente di Informatica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina; l’ing. Giuseppe Tricomi di SmartMe; il presidente nazionale ANGAISA Maurizio Lo Re; l’arch. Andrea Taranto dell’Ordine degli Architetti di Messina e l’ing. Alessandra Amato dell’Ordine degli Ingegneri di Messina; Lorenzo Epis Team leader di PartnerPro; e il docente Francesco Crocitti, i quali hanno trattato diverse tematiche secondo le rispettive competenze ma tutte legate da un unico filo conduttore, quello di creare sinergie tra il mondo della scuola e le Istituzioni, Università, Aziende pubbliche e private, Ordini professionali al fine di avere una “Istruzione di qualità”, quale fattore di sviluppo del territorio.

